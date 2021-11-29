Adil Gevrek: "Ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında sahalarında aldıkları 1 puan ile moral bulduklarını söyleyerek, ilk yarıda kalan maçları da en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, aldıkları 1 puan ile moral bulduklarını dile getirerek, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Konumumuz gereği biraz daha yukarı çıkalım. Galatasaray gibi bir takımdan puan almak çok önemli. Takım olarak ligde de ilk beraberliği aldık" dedi.

Bundan sonra kalan maçlara bakacaklarını ifade eden Gevrek, "Uzun süredir kötü bir gidişatımız var. Galatasaray karşısında aldığımız puan ile moral bulduk. Şimdi önümüzdeki Konyaspor maçına bakacağız" ifadelerine yer verdi.

Takıma yapacakları transferler ile ilgili de konuşan Gevrek, devre arasında Teknik Direktör Sumudica ile istişare ederek gerekli oyuncuları alacaklarını söyledi. Şu anda önlerinde 5 maç bulunduğunu ve ilk hedeflerinin bu maçlardan en iyi şekilde puanları toplamak olduğunu kaydeden Başkan Gevrek, "Transfer dönemi geldiğinde teknik heyetimizle oturup transfer yapacağız. Önceliğimiz alabildiğimiz puanları almaktır, maç maç giderek önümüzdeki puan toplamaktır. Transferde şu an erken ama eksiklerimizi biliyoruz, devre arasında mutlaka transferler yapacağız" diye konuştu.

Gevrek, Galatasaray Kulübü eski Başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, "Mustafa Başkanla beraber mesaimiz oldu. Allah mekanını cennet etsin. Türk futbolu adına çok büyük hizmetleri oldu. Kulüpler Birliği'nde beraber çalıştık, Türk futbolu için de büyük bir kayıp" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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