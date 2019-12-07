Adil Gevrek, Futbol Köyü projesi için destek istedi

07.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:19

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, hayata geçirmek istedikleri Futbol Köyü projesi ile ilgili kamuoyunun da desteğini beklediklerini söyledi.



Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Sivaspor maçı öncesi basın mensupları ile buluşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, başta Futbol Köyü projesi olmak üzere son gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hazırladıkları Futbol Köyü projesinin aslında çok zor gibi gözüktüğünü belirten Gevrek, bunun en önemli ayaklarından birisinin de finansman olduğunu dile getirdi. Yönetim olarak bu projeye çok inandıklarını da sözlerine ekleyen Gevrek, "Bizim sizlerden istediğimiz; bu işe inanmanız ve destek vermeniz. Çünkü bu hem ilimiz hem de bölgemiz için çok önemli bir proje. 6 yıl içerisinde görevde bulunduğumuz süre zarfında 2 şampiyonluk yaşadık, Süper Lig'e çıktı, UEFA'ya kadar gittik. Bunlar bizim için önemli şeyler ama böylesine kalıcı bir eseri bırakmak istiyoruz. Bu bölgeyi kapsayan bir proje. Uzun vadede çok verim alacağımıza inanıyoruz" dedi. Proje ile ilgili yer tahsisi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü anlatan Gevrek, "Bu proje sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin en büyük projesi olacak. UEFA'dan da destek alabileceğimiz bir proje hazırladık" ifadelerine yer verdi.



Başkan Gevrek, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunduklarını ve bu konuda başta TFF olmak üzere destek aldıklarını da açıkladı.



Bir basın mensubunun ara dönemde transfer yapılacak mı sorusuna da değinen Gevrek, "Önümüzde henüz 4 maç var. Bunları kazanıp yolumuza bakmak istiyoruz. Şu an transferi konuşmak doğru olmaz, devre arasında herkes gibi bizler de bu konuları teknik heyetimizle oturup konuşacağız tabi" dedi.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bir milli maçın Malatya'da oynanması sözünü de aldıklarını da hatırlatan Başkan Gevrek, "Bizim bu sınavı iyi vermemiz lazım. Malatya futbolu seven bir şehir. Bu maçın burada oynanması ekonomik anlamda da katkı sağlayacaktır. Statla ilgili ufak tefek sıkıntılarımız var. En kısa zamanda bunu da çözeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA