Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli
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Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor
Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın güzel bir mücadele verdiğini söyledi.

Takımın 11 haftadır kötü bir gidişat içinde olduğunu ifade eden Adil Gevrek, "Bugün ortaya konulan mücadele bizim için çok önemli ve umut vericiydi. Bir puan bizim için önemli, Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli. Uzun zamandır kazanamıyoruz, galibiyet istiyoruz. Ancak bu bir puan bizim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. 9 haftamız var, bu haftalarda rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. İnşallah o maçlarda da Fenerbahçe karşılaşmasındaki gibi oynar ve galip geliriz. Bizim takım iyi mücadele ediyor. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız" dedi.

"BU TAKIMIN LİGDE KALACAĞINA İNANIYORUZ"Ligde kalmak istediklerini ifade eden Başkan Gevrek, "Bu takımın ligde kalacağını inanıyoruz. Teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz, yönetimimiz ve camiamız hep beraber inanalım biz hep beraber ligde kalacağız, yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu

Önlerindeki maçları kazanmak istediklerini tekrarlayan Gevrek, bu sezonun kendileri için zor bir sezon olduğunu söyledi.

Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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