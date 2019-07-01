Adil Gevrek: "Ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor

"4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor"

"Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk"

"Ali Ravcı bizim için önemli bir değer"

Serhan TÜRK/ İstanbul, -

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'la ve Paraguaylı futbolcu Victor Ayala'ın transferleri konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Adil Gevrek, "Kalecimiz Fabian Farnolle ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu. Daha önce de açıkladık, Ayala'yla bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla hem transfer komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor" dedi.

"4-5 TRANSFER DAHA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Sezon açılışını erken yaptıklarını ifade eden Gevrek, "Bugün Bolu'da toplandık. Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya'ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız." şeklinde konuştu.

"LİSANSLAMA VE BANKA YAPILANDIRMA KONUSUYLA İLGİLİ GENEL KONULARI KONUŞTUK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'yla ilgili de konuşan Adil Gevrek, "Öncelikle lisanslama ile alakalı konuşmak gerekirse, Fikret Başkanın da bahsettiği gibi, Kulüpler Birliği'nde bizim göreve gelmemizden bu yana bu çalışmalar yapılıyordu. Bana göre doğru bir çalışma. Bir taraftan da banka yapılandırma konusu var. Anadolu kulüplerinin de diğer kulüplerin de transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluştan geliyor. Bizim transfer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türk futbolunda şampiyonluk hedefi koyarken ya da sıralamada iyi bir hedef koyarken, ekonomi anlamında da iyi hedefler koymamız lazım. Biz Malatyaspor olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bütün kulüplerimizin bunu birlikte yapması gerekiyor. Bütün kulüplerin istişare yaparak karar alması gerekiyor. Bugün de böyle bir gündü. Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir gündemlerinin olmadığını belirten Başkan Adil Gevrek, "Gündemimiz lisanslama ve yayıncı kuruluşla ilgiliydi. Ayrıca 6222 sayılı yasayla ilgili de bilgilendirme yapıldı" şeklinde konuştu.

"ALİ RAVCI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Ligin son 5 haftasında teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkan sportif direktör Ali Ravcı'nın Yunanistan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını dile getiren Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı: "Ali Ravcı bizim için önemli bir değer. Takımın en zor zamanında göreve geldi ve başarılı oldu. Bu durum da yurt dışında takip edilmiş. Bir Yunan takımından teklif geldi. Bunun değerlendirmesini kendisine bıraktık ve şu anda kalma kararı verdi. Bizim için de gurur verici bir durum. 5 yıldır bizimle çalışıyor. Hem bizim hem de onun adına güzel bir durum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adil Gevrek'in açıklamaları

Kaynak: DHA