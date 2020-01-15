Adil Gevrek: Dostça ayrıldık
özel açıklamalarda bulundu.
15.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:38
özel açıklamalarda bulundu.
- Gevrek
Gevrek, Sergen Yalçın'a emekleri için teşekkür ederken, "Karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı ama sonuçta yönetim kurulumuzca aldığımız bir karar ve dostça ayrıldık. Dostça ayrıldık ve konuştuk. Bundan sonra gelecek ismi açıklamak doğru değil, daha taze bir ayrılık oldu. Sergen Yalçın'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.
- Gevrek
Kaynak: DHA
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