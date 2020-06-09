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Adil Gevrek: "Bu sezondan dersler çıkaracağız"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, takımın bu sezon ki durumundan dersler çıkaracaklarını belirterek, "Bu kadar keskin bir düşüş açıkçası beklemiyorduk. Tabi bizim de hatalarımız oldu.

Adil Gevrek:
09.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:14

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, takımın bu sezon ki durumundan dersler çıkaracaklarını belirterek, "Bu kadar keskin bir düşüş açıkçası beklemiyorduk. Tabi bizim de hatalarımız oldu. Ancak bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Biz bu sezondan dersler çıkaracağız" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulüp televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, bu sezondan dersler alacaklarını söyledi. Yeni Malatyaspor'un başında altıncı sezonunu geride bıraktığını ve kalan sezonların hepsinde koydukları hedefleri tutturduklarını kaydeden Gevrek, "Göreve geldiğimizde takım 2.ligde idi ve şampiyonluk için büyük bir istek vardı. Fakat buna rağmen takım o başarıya ulaşamamıştı. Arkadaşlarla bu işi yapacağımıza inandık ve o zaman ki Malatya Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın da katkısıyla takımı şampiyon yaptık. Daha sonra TFF 1.Lig'e yönelik bazı planlamalar yaptık ve ilk etapta gördük ki işimiz hiçte kolay değil. Buna rağmen ilk senemizde ligde kalma hedefimizi gerçekleştirdik. İkinci senemizde ise Süper Lig'e çıkmaya hak kazandık. Tabi bu başarıları elde etmek kolay değil. Bakıldığında ekip olarak kazanılmış anlamlı bir başarı" dedi.

"Bizim de hatalarımız oldu"

Gevrek, Süper Lig'de de önemli işler yaptıklarını ancak bu sezonun ikinci yarısında kimsenin beklemediği bir tabloyla karşılaştıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezona da iyi başladık. Avrupa kupaları nedeniyle lige erken girdik ve ilk Avrupa tecrübemizde ülkemize puanlar kazandırdık. Avrupa dönüşü bir performans düşüşü olacağını tahmin ediyorduk, fakat bu kadar keskin bir düşüş açıkçası beklemiyorduk. Tabi bizim de hatalarımız oldu. Ancak bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Biz bu sezondan dersler alacağız. Şimdi önümüzde 8 hafta var. Bakıldığında avantajlı bir fikstüre sahibiz. Bu avantajı kullanırsak ligi sıkıntısız bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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