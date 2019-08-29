Adil Gevrek: "Alanyaspor maçında taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz"

29.08.2019 14:51

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Kulüpler Birliği'nin gelen kurulu sonrasında Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezona erken başladıklarını söyleyen Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynadık. 4 maç oynadık, 2'sini kazanıp, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldık. Bana göre bu da Malatya açısından önemli bir olay. Türk futbolu adına da burada değer kattık. Artık Avrupa Ligi'ni bıraktık, Süper Lig'e döndük. İlk maçımızı Başakşehir'i 3-0 yenerek kazandık. Trabzonspor maçında da iyi oynadığımız oyunla mağlup olduk" ifadelerini kullandı.



Bu hafta Alanyaspor maçı olduğunu hatırlatan Gevrek, "Alanyaspor maçında sahamızda, taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Alanyaspor iyi bir takım, iyi bir başlangıç yaptı. Biz de iyi ve hazır bir takımız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımızla beraber inşallah galip geliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA