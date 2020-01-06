Adil Akbaşoğlu: Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum
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Adil Akbaşoğlu: Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum

Yıllar sonra tekrar müziğe dönen Allegro Tour'un sahibi Adil Akbaşoğlu "Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum" dedi

06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:41
Adil Akbaşoğlu: Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum

'nin en önemli turizmcilerinden biri olan Allegro Tour'un sahibi Adil Akbaşoğlu, aynı zamanda bir müzisyen.

'nun kendisine "yerli Modugno" lakabını taktığı Adil Akbaşoğlu "amacım Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak, Kılıçbalığı şarkımın klibini 'te çektim. İtalya'da yayına soktum. İtalyanlar hem şarkıyı hem de Marmaris'i sevdi" dedi.

Nişantaşı Divini Brasserie Jazz Club'te sahne alan Akbaşoğlu "Yeni kliplerimde de Türkiye'nin güzel yerlerini Avrupalılara göstereceğim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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