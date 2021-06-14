Adidas İklim Değişikliğiyle Mücadele Kapsamında Yenilenebilir Materyallere Yönelişini Sürdürüyor

Adidas iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir materyallere yönelişini sürdürüyor.

Adidas iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir materyallere yönelişini sürdürüyor. Bu bağlamda orman ürünleri artıklarından tekstil lifi üreten Finlandiyalı Spinnova firmasının halka açılışına Adidas da 3 milyon avro yatırma kararı aldı.

Spinnova Finlandiya'da ilk üretim tesisinin inşasına başlamış bulunuyorken diğer yandan da ham orman ürünleri tedarikçisi Suzano ile de bir anlaşma imzaladı. Spinnova ayrıca deri artıklarının tekrar üretime kazandırılabilmesi için de bir pilot tesisi inşa ediyor.

Adidas, geçen Eylül ayından bu yana yenilenebilir enerji üretimi ve geri dönüştürülebilir materyal kullanımını teşvik için 500 milyon evroluk bir sürdürülebilirlik bondu çıkarttı.

Firma 2024 yılına kadar sadece geri dönüştürülebilir polyester kullanımını taahhüt ederken kullanılmış giysilerden pamuk benzer bir madde üreten bir diğer yenilikçi firma Infinite Fiber'e de yatırım yapma kararı almıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre