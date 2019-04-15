adidas Bozcaada Yarı Maratonu 18 Mayıs'ta!

Dünyanın en güzel adalarından biri olan Bozcaada, Yarı Maraton ve 10K koşusu için Türkiye'nin dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel sporcuları ağırlayacak.

Bu yıl adidas ana sponsorluğunda düzenlenen Bozcaada Yarı Maratonu 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yarı maraton ve 10K Koşusu'nun da yapılacağı organizasyonda katılımcılar, iki güne yayılan etkinliklerle unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar.

Sporun yaşamları değiştirebilme gücüne inanan adidas, Bozcaada Yarı Maratonu'nu benimsediği sürdürülebilirlik vizyonuyla şekillendiriyor ve yarış heyecanını daha yukarı taşıyacak sürpriz etkinlikler, doğaya dokunan özel projeler ile koşudan fazlasını vaad ediyor. Bozcaada'nın doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusunun sporla birleştiği adidas Bozcaada Yarı Maratonu, katılımcıları daha aktif bir yaşama davet ederken kurgusu ve verdiği mesajlarla doğa ve çevre bilincine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yarı maraton ve 10K koşuları yanı sıra çocuk ve evcil hayvan parkuru gibi yan kategoriler ve sürpriz aktivitelerle bir festival havasının yaşanacağı adidas Bozcaada Yarı Maratonu'nun ikinci gününde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da yaşanacağı organizasyon farklı etkinliklerle devam edecek.

adidas'ın koşuyu yeniden tanımladığı yarı maraton, sosyal medya hesaplarından #RecodeRunning ve #adidasbozcaadayarımaratonu etiketiyle paylaşılıyor. adidas, "recode" temasıyla koşuculardan ilham alarak tasarladığı Ultraboost 19 için hazırladığı 'Recode Running' kampanyasını da vurguluyor. 18 Mayıs'taki bu heyecana ortak olmak isteyenler koşu için kayıtlarını www.bozcaadayarimaratonu.com adresinden yapabiliyorlar.

Kaynak: Bültenler