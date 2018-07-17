Adı Mafya Soruşturmasına Karışan Kerimcan Durmaz İfade Verdi

Adı Mafya Soruşturmasına Karışan Kerimcan Durmaz İfade Verdi

Sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet eden ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi.

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi.

"KULAĞINI ÇEKER MİSİNİZ?"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dedi.Ancak bu kişi, isteğini yerine getirmedi.

İFADE VERDİ

Polis, bu detayı sorunca Durmaz Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik ifade verdi.

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YORUMLAR (27)

  • RUMUZYOK:
    soyle adamlari kendisini birsey sanmayi bizler sagliyoruz. dinlemeyin izlemeyin gitmeyin liseli tarzi dj performansina
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  • SUKRU CELEBİ:
    dıkat edersenız medyada kerımcan gıbı kısılerın hayatları hep ozendırılerek reklamı yapılmaya calısıyor. Evet kısısel tercıhıne saygı duyuyorum ama ınsanları onun hayatına ozendırmenın alemı yok. Medyada carsaf carsaf sasaalı yasamı eglencelerı vesaıse gosterılıp 1600 tl ye muhtac halkımızı bu carpık yasantılara ozendırmekte herhalde bır suplımınal mesaj olmalı. Toplum duzenını alısılmısın dısında bozmak ve ahlaksız yasama ınsalları ozendırıp toplum yapısını bozmak.
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