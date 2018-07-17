Adı Mafya Soruşturmasına Karışan Kerimcan Durmaz İfade Verdi

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade verdi.

"KULAĞINI ÇEKER MİSİNİZ?"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kerimcan Durmaz, sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişiyi Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dedi.Ancak bu kişi, isteğini yerine getirmedi.

İFADE VERDİ

Polis, bu detayı sorunca Durmaz Saral üyesinin dediğini yapmadığına yönelik ifade verdi.