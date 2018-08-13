Adı Gibi Güzel Oldu

Bornova Belediyesi, bir yandan yeni parklar yaparken bir yanda da mevcut olanları elden geçiriyor, güzelleştiriyor. Yenileme çalışmaları kapsamında İçerisinde basketbol sahası da bulunan Evka 3 Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Parkı tamamen yenilendi.

Bornova Belediyesi, Evka 3 Mahallesi 126/12 Sokak'ta bulunan Gökkuşağı Parkı'nı tamamen yeniledi. Özellikle bölgede yaşayan çocuklar ile gençlerin yoğun biçimde yararlandığı basketbol sahasının zemini, potaları, saha çevresi direkleri ve galvanizli tel çitleri değiştirildi.241metrekaresi basketbol sahası, 300 metrekaresi sert zemin olmak üzere toplam 1500 metrekarelik alandaki park, modern bir görünüme kavuşturuldu.

Basketbol sahasınının yanısıra yürüyüş yolu ile dinlenme ve yeşil alanların bulunduğu Gökkuşağı Parkı, yenilenen haliyle yemyeşil bir doku içerisinde spor yapma ve dinlenme imkanı sunuyor. Park genelindeki dinleme alanlarında 10 adet bank ve 6 adet çöp kovası mevcut.

DAHA YEŞİL BİR BORNOVA

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, insanların rahatça nefes alıp, zaman geçirebileceği daha yeşil bir kent yaratmayı amaçlarını belirterek, "Göreve geldiğimizden bu güne pek çok yeni park yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu arada mevcut parkların yenilenmesi ve bakımlarına da büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında toplam 50 parkımızı yenileyeceğiz. Bornovalıların bu alanlarda keyifli ve huzurla vakit geçermesini diliyorum" dedi.