Adı Fenerbahçe ile Anılan Erol Bulut: Malatyaspor'da Hedeflerim Var

Spor Toto Süper Ligde sahasında Trabzonspor'u 5-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum ama futbolcularım maçın ilk saniyesinden 95. dakikaya kadar iyi konsantre oldular, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik." dedi.

"HEDEFLERİMİZ VAR"

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün Trabzonspor karşısında mükemmel bir performans sergileyerek karşılaşmayı 5-0 kazanmasın bildiklerini söyledi. Bulut, adının Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin soruya ise "Ben şu an Malatyaspor'un hocasıyım. Burada hedeflerimiz var. O hedefleri başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.