Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.

17.10.2019 19:57
Adı Blob, beyni yok ama çözüm üretebiliyor, ağzı yok ama yemek yiyebiliyor

Paris'te bir hayvanat bahçesi cumartesi günü yeni bir misafir ağırlayacak: Adı Blob (damla), sarı yosuna benzeyen bir organizma. Ancak bu canlı biyologlar için bile oldukça gizemli.


Blob'un bir beyni yok fakat problem çözme ve bilgi paylaşma yeteneğine sahip. Ağzı, midesi ve gözleri de yok. Fakat algılayabiliyor ve yemek yiyebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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