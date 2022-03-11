ADF 2022: "Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" ve "Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak" panelleri
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Panellerden konuşmacılar -"Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" panelinden detaylar -"Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak" panelinden detaylar ANTALYA - Antalya Diplomasi Forumu 2022: "Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" ve "Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak" panelleri düzenlendi.
Panellerden konuşmacılar
-" Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" panelinden detaylar
-"Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak" panelinden detaylar ANTALYA - Antalya Diplomasi Forumu 2022: "Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" ve "Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak" panelleri düzenlendi.