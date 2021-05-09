ADEV, Nijer, Uganda, Kamerun ve Sudan'da ramazan yardımları yaptı

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), ramazan ayında Nijer, Uganda, Kamerun ve Sudan'a yardım elini uzattı.

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), ramazan ayında Nijer, Uganda, Kamerun ve Sudan'a yardım elini uzattı.

ADEV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden Afrika'da faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yardıma muhtaç olanların evlerine sıcak yemek götürülmesine vesile olan vakıf, bu sene Nijer'de 3 bin kişilik iftar organizasyonu düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADEV Başkanı Mahmut Önügören, ramazanın sevincini yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahipleri için iftar sofralarıyla paylaştıklarını belirtti.

Önügören, Afrika'ya sürekli yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydederek, "Ramazan ayında yaptığımız iftar ve kumanya yardımlarının dışında su kuyusu, süt keçisi, kurban ve sünnet faaliyetleri ile Afrika'daki kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz önemli faaliyetlerden biri olan su kuyusu projemizle kardeşlerimizi temiz suya ulaştırmak için kuyular inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara