ADEV Çad'da 1400 mülteci çocuğu sünnet ettirdi
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ADEV Çad'da 1400 mülteci çocuğu sünnet ettirdi

25.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:08
ADEV Çad'da 1400 mülteci çocuğu sünnet ettirdi

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), Çad'daki mülteci kamplarında hayatını sürdürmeye çalışan 1400 çocuğu sünnet ettirdi.

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), Çad'daki mülteci kamplarında hayatını sürdürmeye çalışan 1400 çocuğu sünnet ettirdi.

ADEV'den yapılan açıklamaya göre, "Kirvem Olur Musun?" projesi kapsamında başkent Encemine'nin kırsal kesimlerindeki yaklaşık 1400 çocuğa tıbbi şartlara uygun olarak sünnet operasyonu yapıldı.

Dünya Sünnet Organizasyonu, Gönüllüler Derneği ve yerel yardım kuruluşu Baladi Derneği ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen organizasyonda 3 farklı kampta çalışma yapıldı.

Ayrıca mülteci kamplarındaki ailelere 600 cibinlik dağıtıldı.

Türkiye'deki hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahipleri çocuklar ve aileler için gönderdiği para yardımı ve hediyeler de kamptakilere ulaştırıldı.

Baladi Vakfı Başkanı Yaya Abdoulaye, ülkenin farklı bölgelerindeki binlerce ailenin yoksulluk nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremediğini ifade etti ve Türk halkına sağladığı imkanlardan ötürü teşekkür etti.

Çad, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden göç etmiş yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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