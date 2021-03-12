Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı
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Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı

12.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:36
Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 9 Mart tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında bir şahıs durdurularak üzeri arandı. Şahsın üzerinde tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet haç, 3 adet yüzük, 25 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Sivas Müze Müdürlüğü'nce gerekli incelemenin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Adeta yürüyen müze olan zanlı polislere yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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