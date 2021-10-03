HAFİK, SİVAS (İHA) - Adeta kuraklık ölçer: Sular altında kalan minare kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajında, sular altında kalan minare adeta kuraklık ölçer oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olan Pusat Barajı o görüntüsüyle ilgi çekiyor. İnşaatının tamamlanmasıyla 2009 yılında su tutmaya başlayan baraj, Pusat Köyü'nü sular altında bıraktı. Köy ise başka bir bölgeye taşındı. Yıllardır sular altında olan ve tam dolu olduğunda sadece alem kısmı gözüken minarenin, büyük bir kısmı suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Kuraklığın etkili olduğu bölgede baraj suları çekilince, sular altında kalan bazı yerleşim yerleri de gözle görülür hale geldi. Son yıllarda kuraklığın durumunu görmek için bölge halkı adeta kuraklık ölçer halini alan bu minareyi kullanıyor. Minareye bakanlar suyun azalıp çoğaldığını anlayabiliyor. Barajda ilginç görüntülerin oluştuğunu görenlerin vatandaşlar ise fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.

"Irmaklar kurudu"

Sevim Ünal, ırmakların kuruduğunu ifade ederek, "Her zaman gezmeye gelen arkadaşlarımın tavsiye ettiği bana yeni kısmet olan yere geldik. Görüldüğü gibi çok güzel. Önceden bir köymüş, sular altında kalmış. Minaresi de sadece ortada kalmış. Tam gezilecek yerlerden biri olduğu için burayı seçtik. Kuraklık var. Hatta bizim köylerimizde falan ıramaklar kurudu. Baya bir su çekildi. Maalesef burada da var aynı şey. Yağışlar olsa daha iyi olacaktı ama maalesef ancak bu kadar kaldı. Bol bol fotoğraf çekildik. İlginç bir görüntüsü var" dedi.