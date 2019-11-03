ADET DÖNEMİ ile İlgili YANLIŞ Bilinen 6 GERÇEK

03.11.2019 23:31

Adet dönemi kadın hayatında önemli bir yere sahip bedensel bir durumdur. Bir kadının hayatı boyunca ortalama 10 yılını adet görerek geçirdiğini düşünürsek bu konuda doğru bilgileri bilmenin önemi daha da öne çıkar. Zaman içinde adet dönemi ile ilgili çok farklı inanışlar ortaya çıkmıştır. Halbuki bilimsel verilerin ışığında bakıldığında bu dönem ile ilgili doğru bilinen bazı bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkıyor.

Kaynak: Youtube