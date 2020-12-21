ADER Başkanı Adıyaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aydoğdu'yu ziyaret etti
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ADER Başkanı Adıyaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aydoğdu'yu ziyaret etti

21.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:50
ADER Başkanı Adıyaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aydoğdu'yu ziyaret etti

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Adıyaman ve beraberindekiler, makamında ziyaret ettiği Aydoğdu'ya katkılardan dolayı teşekkür ederek, Ahlat Çinisi hediye etti.

Aydoğdu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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