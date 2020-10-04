Aden Valisi, ildeki petrol krizini sonlandırmak için emekli askerlerle anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aden Valisi, ildeki petrol krizini sonlandırmak için emekli askerlerle anlaşmaya vardı

04.10.2020 04:33 | Son Güncelleme: 04.10.2020 04:33
Aden Valisi, ildeki petrol krizini sonlandırmak için emekli askerlerle anlaşmaya vardı

Yemen'in geçici başkenti Aden'in valisi Ahmed Hamid Lemles'in, ildeki petrol ürünleriyle ilgili krizi sonlandırmak için güney illerdeki emekli askerlerin oluşturduğu "Ordu ve Güvenlik Yüksek Askeri Hayet" ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in valisi Ahmed Hamid Lemles'in, ildeki petrol ürünleriyle ilgili krizi sonlandırmak için güney illerdeki emekli askerlerin oluşturduğu "Ordu ve Güvenlik Yüksek Askeri Hayet" ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Heyet üyelerinden Emekli Albay Halid Alevi Bahbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma çerçevesinde Aden'deki Ez-Zeyt Limanı'nda ve petrol şirketinin karargahında bulunan petrol tankerlerinin, Aden ve çevre illerdeki akaryakıt istasyonlarına yakıt ikmali yapmasına izin verileceğini söyledi.

Bahbah, Aden ve çevre illerdeki akaryakıt istasyonlarının, yakıt ikmalinin yapılmasından sonra çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Emekli albay Bahbah, anlaşma gereği Aden valisinin, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle iletişim içinde olacağını, emekli askerlerin bu yıl başından beri ödenmeyen maaşlarının ödenmesini takip edeceğini aktardı.

Yemen'in güneyindeki Aden'de, emekli askerlerin, geciken maaşlarının ödenmesi talebiyle dün düzenlediği eylemler nedeniyle kentteki limanlarda çalışmalar durmuştu.

Yemen'deki emekli askerler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle temmuz ayından bu yana eylemler düzenliyor. Eylemciler, hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşlarının ödenmesini istiyor.

Askerler, son olarak 27 Eylül'de, yetkililer üzerinde baskı oluşturmak için Aden'deki Ez-Zeyt, El-Haviyat ve El-Mualla limanlarının ana giriş kapıları ile kentteki petrol şirketlerine giden yolları daha sonra da Aden Limanı'nın girişini kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Abdulhekin Ayhan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Babel Gökhan Töre Fırat Aydınus Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aden Valisi, ildeki petrol krizini sonlandırmak için emekli askerlerle anlaşmaya vardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 04:36:00. #1.14#
title