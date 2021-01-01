Aden Havaalanı'ndaki saldırıların yaraları sarılmaya başlandı
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Aden Havaalanı'ndaki saldırıların yaraları sarılmaya başlandı

01.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:26
Aden Havaalanı'ndaki saldırıların yaraları sarılmaya başlandı

Yemen'in geçiçi başkentindeki Aden Havalimanı'na 30 Aralık'ta düzenlenen saldırının yaraları sarılmaya başlanırken, Taiz'de hükümete destek gösterisi düzenlendi.

Yemen'in geçiçi başkentindeki Aden Havalimanı'na 30 Aralık'ta düzenlenen saldırının yaraları sarılmaya başlanırken, Taiz'de hükümete destek gösterisi düzenlendi.

Suudi Yemen Kalkınma ve Yeniden İmar Programı Twitter hesabından yapılan açıklamada "Programdan bir ekip, Aden Havaalanı'nda saldırılardan zarar gören yerleri yeniden onarmaya başladı." denildi.

Açıklamada, çalışmaların Yemen hükümeti ile koordinasyon sağlanmasının ardından başladığı aktarıldı.

Öte yandan, Taiz kentinde yüzlerce kişi cuma namazı sonrası, hükümet ve patlamaların hedefi olan Aden kentine destek gösterisi düzenledi.

Özgürlük meydanında toplanan Yemenliler, "Yemen özgür olana kadar hepimiz Aden'in yanındayız", "Husilere karşı hükümetin yanındayız." sloganları attı.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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