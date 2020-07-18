Aden Filmi

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Aras ve Marba savaştan kaçıp kıtlığı, açlığı ve sefaleti geride bıraktıklarına inanarak kendileri için yeni bir hayat arayışına girmiştir. Bir türlü sona ermeyen bu yolculukta tam tükenmek üzere oldukları anda cenneti andıran bir çiftlik evi görürler. Karı koca olduklarını saklayıp evin kapısına giderler, kendilerini iki kardeş olarak tanıtırlar. Ev sahipleri Libak ve Pukay kardeşler onları tereddütle karşılar ama eve kabul ederler. Fakat aralarında Aras ve Marba’yı tedirgin eden bir gerilim vardır. Tıpkı kendileri gibi Libak ve Pukay da bir şeyler saklıyor olabilir.

Yönetmen: Barış Atay Mengüllü

Senaryo: Onur Orhan

Oyuncular: Caner Erdem, Funda Eryiğit, Sermet Yeşil, Onur Ünsal, Cemalettin Çekmece

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Eden

Yapımcı Firma: Barikat Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 04.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com