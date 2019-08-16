"Aden'deki darbenin kabullenilmesi koalisyonun meşruiyetine gölge düşürür"

16.08.2019 23:47

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de gerçekleştirdiği "darbenin" herhangi bir şekilde kabullenilmesinin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun meşruiyetine gölge düşüreceğini belirtti.

İryani, Güney Geçiş Konseyi'nin ele geçirdiği yerlerden çekilmeyi reddetmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçlerinin gerçekleştirdiği darbeyi kabullenmek Husilerin Sana'daki darbesine karşı Arap koalisyonunun gerçekleştirdiği askeri müdahalenin meşruiyetine gölge düşürür." ifadelerini kullandı.

Güney Geçiş Konseyi'nin "darbe senaryosunda ilerlemeye devam ettiğini ve hatta güneydeki diğer illeri de kontrol altına almaya çalıştığını" dile getiren İryani, Yemen hükümetinin devlete zarar vermeye yönelik tüm eylemlerle mücadelede anayasal ve hukuki görevini yerine getireceğini yineledi.

Suudi Arabistan'ın Aden'deki "darbeyi" sonlandırmak ve durumu kontrol altına almak için sarf ettiği çabaları desteklediklerini kaydeden İryani, Husilere karşı koydukları gibi ordu ve emniyet teşkilatı dışındaki tüm silahlı oluşumlara da karşı koyacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun içinde yer alıyor.

Kaynak: AA