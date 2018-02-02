Aden'deki Çatışmalar

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yaşanan çatışmaları kınadı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında geçen pazar günü başlayan çatışmalar kınandı.

Tarafların, sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye çağrıldığı açıklamada, Arap ve İslam dünyası ile Birleşmiş Milletler'den (BM) Yemen'i yaşadığı trajediden kurtarılması ve halkın ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması istendi.

Açıklamada ayrıca, bu tür sorunların ancak herkesi içine alacak "kapsayıcı" ve Yemen'in menfaatini önceleyecek "adil" bir diyalogla çözülebileceğinin tecrübeyle sabit olduğuna işaret edildi.

Aden'de 28 Ocak'ta başlayan şiddetli çatışmalar sırasında ayrılıkçı SGK'ye bağlı milislerin hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise taraflara çarşamba gününden itibaren "ateşkes ve diyalog" çağrısı yaparak, Aden'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı mesajını vermişti.