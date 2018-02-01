Aden'deki Çatışmalar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı üst düzey bir heyetin, Yemen'de geçici başkent Aden'de çatışan taraflarla görüştüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre, Suudi Arabistan ve BAE'den gelen üst düzey askeri bir heyet, Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi (SGK) ve hükümet güçleriyle bir araya gelerek onları, koalisyon tarafından yapılan ateşkes çağrısına uymaya ve ülkeyi Husilerden temizlemeye odaklanmaya çağırdı.

Heyet ayrıca, halk arasındaki savaşın sona erdirilmesi, kente eski istikrarının geri kazandırılması, güvenlik kurumlarının hizmet vermesinin sağlanması ve kalkınmanın devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Yaşananların, meşru hükümete ve koalisyonun ülke topraklarını kurtarma görevine hizmet etmediğini ve herkesin ülkenin menfaatini öncelemesi gerektiğini dile getiren heyet, BAE ve Suudi Arabistan'ın kurtuluncaya kadar Yemen'in yanında yer alacağını bildirdi.

Ayrılıkçı harekete bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.