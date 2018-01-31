Aden'deki Çatışmalar

Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi (SGK) arasında esir takası yapıldığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden kentinde geçen pazar gününden bu yana hükümet güçleri ile SGK milisleri arasında yaşanan çatışmaların sonlandırılması kapsamında, taraflar arasında esir takası gerçekleştirildi.

Takas kapsamında, SGK'ya bağlı yüzden fazla milise karşılık hükümet güçlerinden onlarca asker serbest bırakıldı.

Aynı kaynaklar ayırca meşru yönetime bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlarının, hala yönetim merkezi Meaşık Sarayı çevresinde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan 3'üncü Tugay Amelika Direniş Birlikleri'nin (Muha'da Husilere karşı mücadele veren Selefilerden oluşan tugay) ayrılıkçı grupların ele geçirdiği, Hurmekser'deki 3'üncü Tugay karargahında kontrolü sağladığı, başbakanlık binasında da denetimi ele almak üzere olduğu ifade edildi.

Aden'de ayrılıkçı harekete bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların sona ermesi çerçevesinde koalisyon güçlerinin dün taraflar arasında ara buluculuk yaptığı belirtiliyor.