Aden'deki Çatışmalar

Yemen İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, geçici başkent Aden'le ilgili yaptığı açıklamanın ardından askeri güçlere ateşkes talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı, koalisyon güçlerinin, "Aden'deki çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çağrısıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamaya göre, Bakanlık, askeri birliklerin çatışmalara son vermeleri için acil bir genelge yayınladı. Açıklamada, çatışmalara daha önce nefsi müdafaa, kamu kurumları ile vatandaşların korunması amacıyla girildiği ve ilk andan itibaren koalisyon güçleri ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ateşkes çağrısına kulak verildiği vurgulandı.

"Yasa dışı" olarak tanımlanan unsurların kamu kurumlarına saldırarak tahripkar eylemlerine devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, koalisyon güçlerinin, Yemen halkını "meşruiyetin geri kazanılması, devlet kurumlarının korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve sorunların siyasi kanallar aracılığıyla çözülmesine yoğunlaşmaya" çağırması övgüyle karşılandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.