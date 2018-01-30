Aden'deki Çatışmalar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in geçici başkenti Aden'de, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmaların sona ermesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Koalisyonun, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "son iki gündür yaşanan çatışmalardan ve tarafların, can kayıplarının yaşanmasına, güvenlik ve istikrarın bozulmasına neden olan söz konusu olaylarla ilgili yapılan sükunet çağrılarına kulak vermemesinden büyük üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Aden'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağının vurgulandığı açıklamada, Yemen halkına, "meşruiyetin geri kazanılması, devlet kurumlarının korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve sorunların siyasi kanallar aracılığıyla çözülmesine yoğunlaşmaları" çağrısı yapıldı.

Yemen'deki meşru yönetimden yapılan yazılı açıklamada, geçici başkent Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 16 kişinin öldüğü, 141 kişinin yaralandığı belirtilmişti.