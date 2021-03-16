Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının, "planlı ve silahlı bir eylem" olduğu belirtildi
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Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının, "planlı ve silahlı bir eylem" olduğu belirtildi

16.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:20
Aden'deki Başkanlık Sarayı baskınının,

Yemen'in geçici başkenti Aden'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından meşru hükümetin güneydeki ana merkezini temsil eden Meaşık Başkanlık Sarayına düzenlenen baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğu bildirildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından meşru hükümetin güneydeki ana merkezini temsil eden Meaşık Başkanlık Sarayına düzenlenen baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğu bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir yetkili AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce göstericinin Meaşık Sarayı'na düzenlediği saldırının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu söyleyen yetkili, saldırıyı planlayan tarafla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, bazı göstericilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) ait pankartlar taşıdığını kaydetti.

Göstericilerin, Sarayın tüm bölümlerine, bakanların konakladığı özel odalara girdiği ve bazı milletvekillerinin buradan ayrıldığı ifade ediliyor.

Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici, geçici başkent Aden'de hükümetin yönetim merkezi Meaşık Başkanlık Sarayı'nı basmıştı.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile BAE desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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