Aden'de Patlama: 4 Ölü
Yemen'in Aden kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Yemen'in Aden kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde bir kontrol noktası yakınlarında el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını ifade etti.
(Muhammet Errumeym/İHA)