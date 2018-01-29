Aden'de Muhaliflerle Hükumet Güçleri ile Çatıştı: 12 Ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Aden'deki "Geçiş Konsey" 'e ait kuvvetler, Aden'de hükumet kuruluşlarına ve Başbakan Ahmed Ubeyd bin Dağer'in odasına baskın düzenledi. Baskıncılar Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur ve Başbakan Dağer aleyhine sloganlar attı.

Son iki yıldır Geçiş Konsey'in milli hükumete karşı olduğu ve özellikle güney bölgesinde hükumeti yıkmak için faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Yemen mili hükumetinin geçici başkenti Aden'de hükumet güçleri ile ayrılıkçı Geçiş Konseyi ile çıkan çatışmada 12 kişi öldü 132 kişi yaralandı. Ölenler içinde sivillerin olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından bira açıklama yapılmadı. Ancak sınır tanımayın doktorlar, Pazar günü bir otobüste bir kadın ve ailesinin bütün fertlerinin vurulduğunu açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen "Geçiş Konsey" Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur'un Ahmed Ubeyd bin Dağer hükumetini görevde alma talebinin yerine getirilmemesi durumunda Aden'de işlerin kontrolden çıkacağı tehdidinde bulundu.

BEA'nin dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Karakaş attığı bir twitte Güney Yemen'deki fitne çıkarmak isteyenlere karşı müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

BM'nin Yemen temsilcisi İsmail Velid Şeyh Twitter hesabından Adan'de taraflara sükunet çağrısı yaptı. Yemen'de bu kritik zamanda BM'nin iki taraf arasındaki ihtilafı çözmek için hazır olduğunu söyledi. - ADEN