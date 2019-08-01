Aden'de emniyet merkezine saldırı

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de emniyet merkezini hedef alan bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aden'deki emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezine yönelik saldırıda yaralanan 16 kişinin Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yemen makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA