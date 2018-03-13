Aden'de Bombalı Araçla Saldırı: 4 Ölü

Yemen'in Aden şehrinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolündeki güvenlik merkezinin mutfağına bombalı araçla düzenlenen saldırıda az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolündeki güvenlik merkezinin mutfağına bombalı araçla saldırı düzenlendi. 2 mutfak çalışanı ve sokaktan geçen bir vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda, intihar saldırısını yapan kişi de öldü. Patlamanın binada büyük hasar meydana getirdiği ve patlama sesinin şehrin her tarafından duyulduğu ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Geçen ay Aden'de terörle mücadele merkezine yapılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Suudi Arabistan liderliğinde Yemen'deki Husilere karşı oluşturulan Arap Koalisyonu'nda yer alan Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Güney Yemen'de meşru hükümetin kontrolü dışında güvenlik güçleri oluşturduğu, patlamanın meydana geldiği merkezin de BAE'nin kontrolünde bulunduğu belirtildi. Son 3 yılda Yemen'de 36 bombalı araç saldırısı düzenlendi. - ADEN