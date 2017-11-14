Aden'de Bomba Yüklü Araçla İntihar Saldırısı

- Aden'de bomba yüklü araçla intihar saldırısı



ADEN - Güney Yemen'de Aden şehrinde güvenlik merkezine bombalı araçla intihar saldırısı yapıldı.

Güney Yemen'in geçici başkenti Aden şehrinin Abdulaziz Mahallesinde patlayıcı yüklü bir araçla güvenlik güçlerine karşı intihar saldırısı yapıldığı bildirildi. Tıbbi kaynaklardan, Hizam el Emni güvenlik kapısının ana girişine yapılan bombalı araç saldırısında 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı sayısı hakkın bilgi alınamadı. Patlamanın şehrin diğer mahallerinden de duyulduğu belirtildi.

İki hafta önce de Aden'de DEAŞ tarafından Hurmakser mahallesinde Emniyet İdaresine yapılan benzer bir saldırıda 47 asker ve subay hayatını kaybetmiş, sonarlarca asker de yaralanmıştı.