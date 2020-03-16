Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı Yemenli anneler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş tarafından kaçırılan çocuklarının akıbetinin araştırılması için Hudeyde kentinde gösteri düzenledi.

Yemenli anneler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş tarafından kaçırılan çocuklarının akıbetinin araştırılması için Hudeyde kentinde gösteri düzenledi.

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Derneği, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçlerin kontrolündeki hapisanelerdeki tutukluların açlık grevine başladığını duyurdu.

Annelerin evlatlarının 3 yıldan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan dernek, hapisanedeki tutuklulara ilişkin verilen savcılık kararlarının uygulanmadığına dikkat çekti.

Derneğin açıklamasında hapishanelerdeki tutukluların açlık grevinin açık süreli olduğu ve haklarındaki dosyalarının insaflıca değerlendirilerek serbest bırakılıncaya dek devam edeceği belirtildi.

Geçici Başkent Aden'deki genel duruma ilişkin hazırlanan raporlarda, kentteki savcılığın meşru hükümete bağlı olduğu belirtilirken, Güney Geçiş Konseyi'ne ait güçlerin kontrolündeki kentte, savcılık ve benzeri kurumlara ait kararların uygulanmasının oldukça zor olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: AA