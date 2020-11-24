Adem Taşkaya kimdir, nereli? Adem Taşkaya hangi partili? Adem Taşkaya istifa mı etti?

İyi Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın yardımcısı olan Adem Taşkaya, televizyon programlarında yer alan açık oturumlarda çarpıcı açıklamalarıyla merak edilmektedir. Adem Taşkaya kimdir, kaç yaşında? Adem Taşkaya'nın görevi nedir?

Adem Taşkaya İyi Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın yardımcısıydı. Adem Taşkaya İyi Parti'de yaşanan çalkantılı süreçle birlikte gündeme gelen isimlerden biridir. Çarpıcı açıklamaları sebebiyle merak edilen Adem Taşkaya kimdir?

ADEM TAŞKAYA KİMDİR?

Taşkaya, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde kendisine yardımcı olarak atadığı isimdir.

ADEM TAŞKAYA NEDEN İSTİFA ETTİ, NE OLDU?

İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında, 2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Adem Taşkaya, Araştırma - İnceleme, Güncel Konular, Siyaset - Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Kod Adı: Kaptan kitabının yazarıdır. Adem Taşkaya kitapları; Kripto Basım Yayın aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Adem Taşkaya tarafından yazılan son kitap "Kod Adı: Kaptan", Kripto Basım Yayın tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Taşkaya son olarak Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olanlarını yüce Türk mahkemelerine vermekten, maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım." demişti.

HDP İLE 4 AY GÖRÜŞEN İSMİ AÇIKLAMIŞTI

Adem Taşkaya daha önce de HDP ile 4 ay boyunca gizli görüşmeler yürüten İyi Partili'nin kim olduğunu açıklamıştı. Taşkaya, o kişinin Nuri Okutan olduğunu söylemişti.

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Nuri Okutan açıklama yapacakmış. Hukuki süreç falan. Geçin bunları da, daha önce sağlık sebebiyle tedavi gördüğünüz için size zarar vermemek için adınızı açıklamamıştım. HDP ile toplantılara 4 ay boyunca İyi Parti'yi temsilen katılan en yetkili kişinin siz olduğunuzu açıklayın."

HDP İYİ PARTİ ARASINDAKİ TARTIŞMADA GÜNDEME GELMİŞTİ

HDP ile kol kola girmekle eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üzerindeki baskıları dağıtmak için, "memleket masası" önerisini gündeme getirmiş, davet edilecek partiler arasında HDP'yi saymamıştı. Akşener'in, "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz" sözleri HDP tarafından tepkiyle karşılanmıştı. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, "Ben sizi Gladio terör örgütünün anası olarak konumlandırıyorum" demiş; HDP'li Sırrı Süreyya Önder de, "Bize aracı gönderen bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Önder'in açıklamasından sonra iki parti arasında seçim öncesinde pazarlıkların yapıldığı gündeme gelmişti. İYİ Parti Sözcüsü, Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen şebekeyle görüşebilecek bir tane alçak yoktur. Varsa bir alçak açıklasın. Biz de gereğini yapalım" demişti.