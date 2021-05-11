Adem Ljajic, sahayı sedyeyle terk etti
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Adem Ljajic, sahayı sedyeyle terk etti

Adem Ljajic, sahayı sedyeyle terk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Karagümrük karşılaşmasının 34. dakikasında sağ omzundan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Karagümrük karşılaşmasının 34. dakikasında sağ omzundan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta Boşnak yıldız Adem Ljajic, 34. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karagümrük ceza sahasında yaşanan pozisyonda Biglia ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Ljajic, omzunun üzerine düştü ve mücadeleye devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedyeyle kenara gelen Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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