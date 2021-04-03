Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi
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Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Ekonomi
Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi

Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi.

Yenişehir Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından yapılan ürünler Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi.

ADEM'de kursiyerlerin yaptığı ürünler, fuarda yoğun ilgi gördü.

Merkez Müdürü Oya Sevin Ekin, kursiyer kadınlarla yoğun bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletimizin sağladığı imkanları halkımıza kazandırmaya gayret göstermekteyiz. Eğitim öğretim faaliyetlerimize destek ve katkılarını esirgemeyen Kaymakamımız Murat Beşikci'ye teşekkür ediyorum. Merkez olarak kadınlarımıza yönelik faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettirmekteyiz." dedi.

Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi
Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi
Diyarbakır'da ADEM'de yapılan ürünler fuarda sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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