Adem Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Hasköy ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kursların yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Hasköy ADEM Sorumlusu Belgen Uçar, yaptığı açıklamada, merkezde bugüne kadar 9 branşta kurs açtıklarını ve bu kurslara 155 kadının katıldığını belirtti.

Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü görevini de yürüten Uçar, kurslarda SYDV tarafından temin edilen malzemelerle üretim yapan kadınların hem ailelerine hem de ADEM'e destek olduklarını söyledi.

ADEM'e devam eden 4 çocuk annesi Zübeyde Çelik, eşinin ve kendisinin işsiz olduğunu ve 10 yıl Mersin'de yaşadıktan sonda tekrar Hasköy'e döndüklerini ifade etti.

Ailesine katkı sunmak amacıyla amacıyla ADEM'deki meslek kurslarına katıldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma bir faydam olsun istedim. Arkadaşlarımıza, komşularımıza ve ailemize faydalı birer fert olalım ve bir şeyler yapalım. Bu tür alanlar daha da yaygınlaştırılmalı. ADEM olmasaydı, evde boş boş oturacaktık. Lise mezunuyum ve yıllardır evde boş boş oturuyorum. Sadece çocuklarımı okutabiliyorum başka da bir faydam olmuyor. İş sahibi olmak ve kendi iş yerimizi kurmak istiyoruz. Hasköy'de çok fazla iş yeri yok. Kursta namazlık, etek, penye, gömlek gibi kadın giyimi üzerine çalışıyoruz. İnşallah Kaymakamımızın verdiği destekle daha güzel kıyafetler dikeriz."

Sidar Paçal da ADEM'lerin bir eğitim merkezi olduğunu ve burada kendisini geliştirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kursa katılmasaydım üniversiteye gidemeyecektim. Ev kadını olacaktım. Buraya geldim tam tersi güzel şeyler öğrendim. Kesim ve dikim yapıyorum. Bilgime bilgi, eğitimime eğitim kattım. Burada çok şey öğrendim. Ayrıca burada hem kendimize hem de ADEM için üretiyoruz. Bu desteği sağladıkları için devletimize çok teşekkür ediyoruz. Malzemelerimiz de tamamen devlet tarafından temin ediliyor."