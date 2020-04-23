Adem Efe'nin üniforma isteğini, polisler gerçekleştirdi
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Adem Efe'nin üniforma isteğini, polisler gerçekleştirdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekibi, 6 yaşına giren Adem Efe Çiftçi'ye polis kıyafeti hediye ederek, en büyük isteğini gerçekleştirdi.

23.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:57
Adem Efe'nin üniforma isteğini, polisler gerçekleştirdi
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekibi, 6 yaşına giren Adem Efe Çiftçi'ye polis kıyafeti hediye ederek, en büyük isteğini gerçekleştirdi. Ekipler 8'inci yaşlarını kutlayan Bade Nur Yılmaz ile Ecrin Su Tekdemir'in de doğum günlerini kutladı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, bu sabah Adem Efe Çiftçi'nin, Merkez Mahallesi Orman Yolu Sokak, Cihan Apartmanı'nda ailesiyle oturduğu eve gitti. Polis ekipleri apartman girişinde zile basıp, baba Muhammed Çiftçi'den (33) Adem Efe'yi aşağı getirmesini, ona sürprizleri olduğunu söyledi. Adem Efe, babası Muhammed, anne Nazmiye Çiftçi (29) ve kardeşi Aden Sena (1) ile oturdukları apartmanın bahçesine indi.

'HAYALİNE KAVUŞTURDUK'Polis ekipleri, Adem Efe Çiftçi'nin yıllardır çok istediği polis kıyafetini kendisine hediye etti. Aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe Çiftçi, polislerin sürprizinden duyduğu mutluluğu "Hepinize teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.Baba Muhammed Çiftçi ise "Çok mutluyum. Gururluyum. Küçüklükten beri hayali. Ne zaman, nerede polislerimizi görse 'Ben de büyüdüğümde polis olmak istiyorum' diyor. Okul müdürüne sürekli 'Bana ne zaman polis kostümü getireceksin?' diye soruyordu. Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürümüz Fatih Çelik Hocam da bu konuda duyarlı oldu. Onu hayaline kavuşturduk" dedi.Anne Nazmiye Çiftçi ise "Mutluyum, çok gururluyum. Teşekkür ederim Türk polislerine, müdür beye. Çok sağ olun. Küçüklüğünden beri polis şapkası, polis elbisesi istiyordu. Biz de alabilirdik ama polislerin getirmesi daha ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Oğlumun hayalini gerçekleştirdiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Evde kalın" diye konuştu.BADE'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİPolis ekipleri ardından Meydan Mahallesi Cevdet Tuncel Apartmanı'nda oturan Yılmaz ailesinin evine geçti. Burada Bade Nur Yılmaz'ın 8'inci yaş gününü kutlayan ekipler, pasta götürdü. Bade Nur Yılmaz, "Bugün doğum günüm. Yaptıkları sürpriz için polis amcalara teşekkür ederim" dedi. Baba Osman Yılmaz ise "Mutlu oldum. Bizim yapmamız gerekirken siz yaptınız. Çok mutlu oldum. Kızım Bade Nur çok mutlu oldu. Kızımın mutluluğu benim mutluluğum. Polis memurlarından böyle bir sürpriz beklemiyordum, teşekkür ederim" diye konuştu.

?Polis ekipleri, son olarak Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi Mehmet Darıyemez Apartmanı'nda oturan Ecrin Su Tekdemir'in 8'inci yaş günü için pasta götürdü. Polis ekiplerinin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan Ecrin Su, teşekkür etti. Anne Ayşe Tekdemir (24), "Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hepinize çocuğum için böyle bir şey yaptığınız için" dedi.


- Antalya

Kaynak: DHA

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