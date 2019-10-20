ADEM'den kursiyerlere Kapadokya turu

20.10.2019 16:12

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerler için Kapadokya turu düzenledi.

Aile Destek Merkezi (ADEM) meslek edindirme kurslarına katılan 80 kadın, Kapadokya

gezisinde keyifli vakit geçirdi.

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini gezen kursiyerler, kendilerine bu imkanı tanıyan Araban Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın ve Araban

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet'e

teşekkür etti.

Kaynak: AA