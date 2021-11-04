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Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı ile Galatasaray arasında transfer görüşmesi olmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı ile Galatasaray arasında transfer görüşmesi olmadı

"Yusuf, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip""Yusuf'un kalbinde Fatih Terim'in farklı bir yeri var ama transfer görüşmesi olmadı"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci,...

"Yusuf, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip"

"Yusuf'un kalbinde Fatih Terim'in farklı bir yeri var ama transfer görüşmesi olmadı"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.

Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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