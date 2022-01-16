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Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova ile görüşmeler olumlu ilerliyor

Adem Cebeci: Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova ile görüşmeler olumlu ilerliyor
Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli oyuncunun CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini belirterek, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.

- Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli oyuncunun CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini belirterek, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli futbolcunun Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi hakkında açıklamada bulundu. Cebeci, " Yusuf Yazıcı'nın transferi tamamlandı mı?" sorusuna, Moskova kulübüyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirterek, "Anlaşma henüz sağlanmadı ama olumlu ilerliyor. Yusuf henüz sağlık kontrolünden geçmedi, henüz bir anlaşma yok. CSKA Moskova çok istekli. CSKA, Avrupa'nın köklü ve büyük takımlarından. Yusuf Yazıcı için çok istekliler. CSKA anlaşma tamamlandığında resmi açıklama yapacaktır" dedi.

- İstanbul

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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli oyuncunun CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini belirterek, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.

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