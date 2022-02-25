Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Adem Çakıcı'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.
Şüpheliler D.Y, G.M. ve G.D, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden G.M. ve G.D tutuklanırken, D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi Adem Çakıcı, kullandığı araca motosiklet ve otomobilden silahla ateş açılması sonucu yaralanmıştı.
Olayla ilgili çalışma yürüten emniyet güçleri, 18 Şubat'ta 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.