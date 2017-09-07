Adem Büyük: "Transferimde Israr Ettikleri İçin Evkur Yeni Malatyaspor'u Tercih Ettim"

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adem Büyük, Malatya'nın kendisini çok istediğini belirterek, "Transferimde ısrar ettikleri için burayı tercih ettim. Yeni çıkmış bir kulüp olmasına rağmen hedefleri var. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız" dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaş'dan yeni transferi Adem Büyük için imza töreni düzenledi. Törene Başkan Adil Gevrek'de katıldı. Malatya ekibi, Adem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Adil Gevrek, "Hem Malatyaspor'a hem kendisine hayırlı olsun. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Adem'e, Malatya'yı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulüp Başkanı Turgay Ciner'e ve transferde büyük katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye de teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Adil Gevrek ayrıca, "Kasımpaşa ile yaptığımız anlaşma gereği Adem, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek" dedi.



Adem Büyük: "Transferimde ısrar ettikleri için burayı tercih ettim"



Malatya'nın kendisini çok istediğini belirten Adem ise, "Transferimde ısrar ettikleri için burayı tercih ettim. Yeni çıkmış bir kulüp olmasına rağmen hedefleri var. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Malatya'ya ilk defa gideceğim, bunun için de çok heyecanlıyım. Bu takımı hedeflediğimiz yerlere götüreceğiz. Forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Başkanıma ve Kasımpaşa Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa'nın üzerimde büyük emeği var, onlar her zaman kalbimde olacak" şeklinde konuştu.



Başarılı futbolcu Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam için tecrübeli işini iyi yapan bir teknik adam. Malatyaspor'a da kısa sürede kattığı şeyler ortada yorumunda bulundu. - İSTANBUL