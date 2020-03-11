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Galatasaray, Adem Büyük, Beşiktaş, Spor

Adem Büyük'ten Galatasaray'a kötü haber geldi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı.

11.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:55
Adem Büyük'ten Galatasaray'a kötü haber geldi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı. Bugünkü idmanı yarıda bırakan Onyekuru'nun durumunun ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı belirtildi.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Adem Büyük'ten kötü haber geldi. Bugünkü idmanda yer almayan golcü oyuncunun sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.


Öte yandan bugünkü hazırlıkları tedbir amaçlı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun da antrenmanda sağ/ sol alt arka adale grubunda ağrı hissettiği açıklandı. Oyuncunun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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