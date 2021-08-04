Adem Aydın'dan Rektörümüze Ziyaret...

Şehrimizin sevilen yüzlerinden Adem Aydın Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı makamında ziyaret etti.

Şehrimizin sevilen yüzlerinden Adem Aydın Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı makamında ziyaret etti.

15 Temmuz kutlamaları sırasında Rektörümüzden görüşme talebinde bulunan Adem Aydın'ın bu talebi 4 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti.

Giresunspor'un başarılarının da konuşulduğu ziyarette Adem Aydın, Giresunspor'umuzun süper ligde ilk hafta karşılaşacağı Galatasaray maçını yeğeni Esved Aydın ile birlikte izlemeyi çok arzu ettiğini bildirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can da, Adem Aydın'a bu konuda yardımcı olacağına dair söz verdi.

Kaynak: Habermetre