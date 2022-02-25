Adem Asil, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bir kez daha final kaldı
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Adem Asil, atlama masasında finale kaldı.
Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Adem Asil, atlama masasında finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun 14.166 puanla elemeleri 7. sırada tamamladığı ve finale çıktığı aktarıldı.
Adem Asil, halka aletinde de finale yükselmişti.
AA / Erkan Tiryaki - Spor